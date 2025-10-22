Festa do Dia das Crianças reúne mais de 800 pessoas no Jardim Brasil em Adamantina

O Jardim Brasil, em Adamantina, foi da Festa do Dia das Crianças, promovida pela Associação de Bairro, em parceria com a Pastoral da Criança e o Programa Criança Feliz.

A Pastoral da Criança desenvolve um importante trabalho social na comunidade, com visitas domiciliares a gestantes e crianças, acompanhamento nutricional e orientações de saúde e desenvolvimento infantil. A festa marcou mais um momento de integração e valorização desse trabalho.

O evento contou com a presença do prefeito de Adamantina, José Carlos Tiveron e da primeira-dama Adelisa Tiveron, do vereador Professor Hélio e do pároco da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, padre Ademilson, que abençoou as crianças e destacou a importância da parceria entre a Associação de Bairro e a Pastoral da Criança. (Continua após as fotos)

Este slideshow necessita de JavaScript.

Graças ao apoio de patrocinadores e voluntários, a festa foi um sucesso. O destaque ficou por conta de um bolo de dois metros, além da participação do Rotary Club, da Casa da Amizade e de uma sorveteria que doou 500 picolés para distribuição entre as crianças.

Com mais de 800 participantes, o evento foi marcado por alegria, solidariedade e espírito comunitário.