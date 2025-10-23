Indicada área para construção das 40 casas do programa Minha Casa, Minha Vida

Em recente anúncio, a Administração Municipal anunciou que Adamantina foi contemplada pelo governo federal com 40 unidade habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida. Sendo assim, o Jornal Folha Regional solicitou mais informações à Prefeitura sobre a viabilização e concretização dessas moradias.

De acordo com a secretaria Municipal de Planejamento, já foi efetuado o cadastro da proposta na plataforma TransfereGov dentro do prazo estabelecido, bem como encaminhada toda a documentação necessária para análise da Caixa Econômica Federal.

“O convênio encontra-se em análise pela GIGOV, unidade da Caixa responsável pela verificação técnica e documental dos projetos”, reportou a pasta.

O projeto apresentado por Adamantina foi enquadrado e selecionado pelo Ministério das Cidades, conforme processo seletivo instituído pela Portaria MCID nº 892/2025, que previu o enquadramento de 60.069 unidades habitacionais em todo o país.

A área para a construção das 40 unidades já foi definida pela Prefeitura, segundo a Secretaria, e está localizada no Jardim Adamantina – onde era a horta municipal.

“O local foi escolhido por apresentar infraestrutura urbana já existente, não havendo necessidade de abertura de novas vias públicas, além de permitir o desmembramento dos lotes a partir de uma área já urbanizada. Essa decisão foi adotada com base em recomendação do próprio convênio, com o objetivo de evitar a necessidade de tramitação junto ao GRAPOHAB, procedimento que poderia atrasar o andamento do projeto”, informou o Planejamento. E completou: “Tendo em vista as deliberações do convênio e o prazo para confirmação da execução da obra, esta área indicada é a única que se enquadra nas diretrizes, ou seja, era o único local viável”.

Por Folha Regional Adamantina

