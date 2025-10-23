PIRÂMIDE CÂMARAS FRIAS é inaugurada em Adamantina

Foi inaugurada na semana passada, em Adamantina, a Pirâmide Câmaras Frias, empresa especializada na fabricação e instalação de câmaras frias, caixetas para expositores, cervejeiras, freezers e outros equipamentos de refrigeração comercial.

Localizada na avenida Rio Branco, 2.740, a empresa tem a direção de Marrom, que destaca o compromisso em oferecer soluções sob medida para diferentes segmentos, como supermercados, padarias, conveniências e comércios em geral.

A Pirâmide Câmaras Frias chega para fortalecer o setor de refrigeração comercial na Nova Alta Paulista, atendendo Adamantina e toda a região com qualidade e agilidade.

Contato pelo telefone (18) 99626-2373 e loja física na avenida Rio Branco, oferecendo produtos, suporte técnico e serviços.

.