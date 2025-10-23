Alunos de Agronomia da FAI participam de capacitação prática na JACTO

No dia 15 de outubro, os alunos do curso de Agronomia do Centro Universitário de Adamantina participaram de uma atividade externa que integrou teoria e prática no campo. O treinamento “Introdução à Operação e Regulagens de Pulverizadores Automotores” foi ministrado pelo instrutor Douglas Conceição Carvalho e ocorreu das 8h às 16h30, no Centro de Treinamento da JACTO, em Pompéia (SP).

A ação contou com a presença de 20 alunos e três professores, que puderam conhecer de perto as tecnologias aplicadas na pulverização agrícola moderna.

A capacitação fez parte da VIII Semana de Ciências Agrárias da FAI, organizada pela Coordenação do curso de Agronomia e pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT). Com o tema “Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade”, a semana teve como objetivo fortalecer a integração entre a comunidade acadêmica, técnicos e produtores rurais, estimulando a troca de experiências e o aprimoramento profissional.

Segundo o coordenador do curso de Agronomia, Prof. Dr. José Carlos Cavichioli, o tema desta edição reflete a necessidade de unir conhecimento científico e prática de campo. “Este tema evidencia os avanços tecnológicos e sua respectiva importância para o setor do agronegócio, especialmente no que diz respeito ao aumento de produtividade. E o evento também abordou como esses mesmos avanços podem ser usados para reduzir desperdícios e promover o bem-estar humano, pensando nas gerações presentes e futuras”, destacou Cavichioli.

A Semana de Ciências Agrárias da FAI contou com o apoio de importantes instituições e entidades parceiras, como a Atlética de Agronomia, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (CREA/SP), a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista (AEAANAP), o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) e a Rede ILPF.

Por Jéssica Nakadaira

