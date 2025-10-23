Alunos dão show de criatividade e conhecimento no XVIII Congresso de Iniciação Científica Júnior da FAI

O Centro Universitário de Adamantina (FAI) segue com grande sucesso na realização de seus tradicionais Congressos Científicos, que neste ano trazem o tema “Inteligência Humana e Transformações na Atualidade”. O evento, iniciado na segunda-feira (20), segue até quarta-feira (22) e tem atraído um público expressivo, formado por estudantes, professores e visitantes da comunidade.

Um dos destaques tem sido o alto nível das maquetes e apresentações de trabalhos desenvolvidos pelos alunos, especialmente pelas crianças e adolescentes participantes do XVIII Congresso de Iniciação Científica Júnior (CIC Jr.), que surpreendem pela criatividade, capricho e domínio dos temas apresentados.

A Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG), Prof.ª Dra. Márcia Zilioli Bellini, responsável pela organização do evento, elogiou o empenho dos participantes. “Estamos impressionados com o resultado. As crianças e os jovens demonstraram uma capacidade incrível de observação, pesquisa e expressão. Cada maquete e cada trabalho apresentado revela o quanto a ciência pode ser estimulante desde cedo”, destacou.

O Coordenador de Comunicação Científica da FAI, Prof. Dr. Guilherme Batista do Nascimento, também ressaltou o nível dos projetos apresentados. “É gratificante ver o envolvimento dos alunos e a qualidade das produções. As apresentações estão muito bem elaboradas, com argumentos sólidos, criatividade e domínio do conteúdo. Isso mostra que a FAI tem conseguido fomentar a cultura científica em todos os níveis de ensino”, avaliou.

Para o Reitor da FAI, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza, os congressos cumprem um papel essencial na formação acadêmica e na democratização do conhecimento. “A pesquisa científica precisa ser compartilhada. Ela tem que ser vista, exposta ao público, discutida e valorizada. É isso que transforma ideias em progresso e desperta novos talentos”, afirmou.

Os Congressos Científicos da FAI continuam até esta quarta-feira (22), com visitação gratuita a partir das 19h e aberta a toda comunidade.

Por Jéssica Nakadaira – Crédito das fotos: Juliane Derroide