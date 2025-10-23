Vereador Cid Santos e ADNAP pedem apoio de deputado para hospital regional em Adamantina

O vereador Cid Santos, acompanhado da presidente da Associação Direita da Nova Alta Paulista, Vilma Guelsi, recebeu na semana passada uma importante visita ao deputado federal Coronel Tadeu, em Adamantina.

O objetivo do encontro foi solicitar apoio político para que o governo do Estado de São Paulo destine recursos à construção de um hospital regional na Nova Alta Paulista, com prioridade para que a unidade seja instalada em Adamantina.

O pedido, segundo Cid Santos, visa compensar os impactos sociais e econômicos da instalação de várias penitenciárias na região, que trouxeram desafios à população local, mas até hoje não resultaram em investimentos concretos em saúde. “Essa era uma promessa antiga, ainda do governo do ex-governador Mário Covas, como forma de compensação, mas infelizmente, com o falecimento de Covas, o projeto nunca saiu do papel”, explicou o vereador.

Durante a reunião, Cid Santos ressaltou a necessidade de um olhar mais atento do governo estadual para atender à demanda da população, destacando que um hospital regional traria mais segurança e qualidade no atendimento médico, beneficiando não apenas Adamantina, mas toda a região da Nova Alta Paulista.

O deputado Coronel Tadeu se comprometeu a interceder junto ao governo do Estado, buscando viabilizar a liberação de recursos e acompanhando de perto os próximos passos do projeto. “Estamos atentos às necessidades da população e faremos o possível para que Adamantina e a região tenham acesso a uma estrutura hospitalar de qualidade”, afirmou o parlamentar.

O encontro demonstra a articulação política em torno de demandas da região e sinaliza avanços na busca por soluções concretas para a saúde pública local e regional.