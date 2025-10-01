1ª Copa SELAR Master de Futsal de Adamantina tem a terceira vitória do Parque Iguaçu

O osvaldocruzense e experiente Mir com gols se destacou na 3ª rodada da 1° Copa SELAR Master Acima de 40 anos de Futsal de Adamantina realizada na noite desta quarta-feira (22) no Ginásio de Esportes Paulo Camargo.

Com 4 gols marcado Mir foi o herói do time do Parque Iguaçu FC/ Tavone Transportes/ Recanto dos Animais/ HB Autopeças/ Marcos Construtor na vitória por 6 a 2, contra o Arsenal FC/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Bar do Lú. Além de Mir (4) Marcinho Bela Vista fez (2).

O resultado positivo mantém o time do Parque Iguaçu FC, na liderança e invicto na competição com 9 pontos em três jogos.

OS QUAIADOS FC E ABC FC LUCÉLIA FICAM NO EMPATE

No encontro dos dois últimos colocados em uma partida disputadíssima, Os Quaiados FC/ Comercial Aguapeí/ Itamar Eletrecista/ Marcos Construtor e o ABC FC Lucélia/ NM Instalações Elétricas ficaram no empate em 3 a 3 e permanece na mesma colocação.

Os gols foram marcados através dos jogadores Rodrigo (2) e Willian (Os Quaiados) enquanto os jogadores Mailon duas vezes e Leandro Machado fizeram para o ABC.

ARBITRAGEM

David Sorriso e Rauiri Miranda

MESÁRIO

Ronaldo Dutra

CLASSIFICAÇÃO

1°) Parque Iguaçu – 9

2º) Pedalada -3 e Arsenal – 3

3º) Os Quaiados -1 e ABC – 1

QUARTA RODADA NA SEGUNDA-FEIRA (27)

A quarta rodada da 1° Copa SELAR Master de Adamantina acontecerá na segunda-feira (27), à partir das 19h30.

Na primeira partida o Arsenal FC enfrenta o ABC Lucélia/ NM Instalações Elétricas.

Na segunda partida Pedalada Futsal/ Bassan Alimentos/ Anderson Veículos enfrenta Os Quaiados FC.

-Folga: Parque Iguaçu FC.

ORGANIZAÇÃO

SELAR Adamantina

Luis Alexandre Hagui “Xandy” (Secretário de Esportes) e Luciano Netto (Diretor)

APOIO

Prefeitura Municipal de Adamantina

Por: Jair Kbça