Casa Afro recebe último encontro do Projeto Soul Feminina antes do lançamento do livro coletivo “Vozes que Transformam”

Na manhã desta quinta-feira, 23, a Casa Afro de Adamantina foi palco do último encontro do Projeto Soul Feminina, marcando a reta final das atividades antes do lançamento do livro coletivo “Vozes que Transformam”, que será apresentado oficialmente durante a Semana Pela Paz em Casa, em novembro.

O encontro reuniu mulheres participantes do projeto, autoridades e representantes de instituições parceiras, em um momento de reflexão, pertencimento e valorização da mulher negra.

A Dra. Ruth Duarte Menegatti, juíza e idealizadora do projeto, destacou que o Soul Feminina vem ampliando sua atuação para além da pauta de gênero, incluindo recortes de raça, educação e políticas públicas.

“Nós percebemos que a questão da mulher envolve também a raça. Então, estamos cada vez mais construindo políticas que agreguem e que somem. Precisamos, juntos, superar a questão racial e compreender as diferentes formas de violência que atravessam nossa sociedade”, afirmou. “Nada melhor do que trazer o trabalho do Soul Feminina para a Casa Afro, um espaço que dialoga com políticas públicas, educação e prevenção”, completou.

A psicopedagoga Denise, integrante do projeto e uma das coordenadoras do trabalho de escrita coletiva, explicou que o livro é fruto de meses de encontros e vivências compartilhadas.

“Desde o início do ano trabalhamos a valorização dessas mulheres. O livro, que já está na gráfica, é fruto dessa trajetória. Ele reúne textos escritos por elas mesmas, com apoio da equipe do projeto, em forma de relatos, poesias e reflexões sobre suas histórias de vida”, detalhou.

A publicação, produzida de forma colaborativa entre as participantes, a equipe técnica do projeto e parceiros como a Secretaria de Assistência Social e da Secretaria de Cultura e Turismo, retrata experiências reais de superação, enfrentamento à violência doméstica e fortalecimento emocional. Cada capítulo representa uma voz feminina que encontrou, por meio da escrita, um caminho de libertação e autoconhecimento.

“Em alguns lugares ainda há quartos de empregadas separados da família. As mulheres negras, em sua maioria, continuam trabalhando em regime doméstico, cuidando de famílias brancas. Precisamos compreender os motivos dessa realidade para superá-la”, reforçou Dra. Ruth, conectando o tema da obra ao debate racial e social contemporâneo.

Criado pelo Poder Judiciário de Adamantina em parceria com diversas instituições, o Projeto Soul Feminina nasceu com o propósito de dar voz, visibilidade e dignidade às mulheres em situação de vulnerabilidade, promovendo ações de inclusão social, oficinas de escrita e autoestima, rodas de conversa e debates sobre igualdade de gênero. O lançamento do livro “Vozes que Transformam”, previsto para novembro, dentro da Semana Pela Paz em Casa, contará com a presença das autoras, autoridades e representantes da rede de proteção à mulher, e a obra será distribuída a instituições públicas, escolas e bibliotecas da região, como instrumento de educação, empatia e transformação social.

Por Jesana Lima – MTB – 75.651/SP – Crédito Fotos: Jesana Lima

