FAI firma parceria com a Receita Federal e implanta o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF)





Iniciativa integra o plano de renovação e consolidação dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, sob coordenação do Prof. Me. Rogério Buchala

O Centro Universitário de Adamantina oficializou, no dia 22 de outubro de 2025, um convênio estratégico com a Receita Federal do Brasil para a implantação do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) na instituição. A cerimônia de assinatura contou com a presença do Delegado da Receita Federal de Presidente Prudente, Dr. Sérgio Lourenço Júnior, e do Reitor da FAI, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza.

O NAF é um programa de extensão universitária da Receita Federal que visa oferecer orientação contábil e fiscal gratuita à comunidade, ao mesmo tempo em que proporciona aos estudantes um ambiente real de aplicação prática dos conhecimentos. O início dos atendimentos gratuitos à comunidade está previsto para o próximo ano letivo.

Na FAI, o núcleo funcionará como um projeto permanente, com espaço físico próprio no Bloco II, Campus II. A atuação será focada no atendimento a pessoas físicas e jurídicas de pequeno porte, como microempreendedores individuais (MEIs), microempresas, aposentados, estudantes e a comunidade em geral.



Entre os serviços oferecidos estarão:

Auxílio no cadastro e regularização de CNPJ e MEI;

Orientação sobre a declaração de Imposto de Renda;

Esclarecimentos sobre o uso do e-CAC e outros serviços digitais da Receita;

Informações sobre benefícios fiscais e obrigações acessórias.

Todas as atividades serão supervisionadas por professores dos cursos de Ciências Contábeis, Administração e Direito, garantindo o rigor técnico e a qualidade do atendimento.

Com a assinatura do convênio, o NAF-FAI entra agora em fase preparatória, seguindo o protocolo institucional da Receita Federal. Esta etapa inclui a capacitação e o treinamento específico dos estudantes e professores envolvidos, assegurando que os procedimentos sigam os padrões técnicos exigidos pelo órgão.

A iniciativa faz parte do plano de renovação e consolidação dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da FAI, coordenados pelo Prof. Me. Rogério Buchala, e representa um marco na integração entre a academia e a administração pública. Para os estudantes, o núcleo funcionará como um laboratório de práticas contábeis e fiscais, criando uma ponte essencial entre a teoria aprendida em sala de aula e os desafios reais da profissão.

Segundo o Prof. Me. Rogério Buchala, a iniciativa representa um salto qualitativo na formação dos futuros profissionais. “O NAF é uma oportunidade para que nossos estudantes aprendam fazendo, aplicando seus conhecimentos de forma ética e responsável. Esse aprendizado prático fortalece a formação acadêmica e desperta o senso de compromisso social que deve orientar a atuação de todo profissional”, destaca o coordenador.

Ao vivenciarem o atendimento ao público, os alunos desenvolverão competências técnicas e socioemocionais, como comunicação, ética profissional e tomada de decisão, alinhando a formação universitária às novas exigências do mercado.

Assim, a FAI se posiciona como uma referência regional em educação fiscal, promovendo a cidadania tributária e o acesso à informação fiscal de qualidade, além de oferecer um serviço gratuito e especializado que contribui para o fortalecimento dos negócios locais.