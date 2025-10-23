Conselho Municipal da Pessoa Idosa recebe moção de congratulações e aplausos da Câmara

O Conselho Municipal da Pessoa Idosa recebeu uma moção de congratulações e aplausos que teve autoria dos vereadores Cid Santos e Aguinaldo Galvão e assinatura dos demais.

Conforme o documento, a moção foi concedida devido aos serviços prestados à população de mais de 8 mil idosos de Adamantina, garantindo que eles tenham participação na sociedade e, ainda, reduzindo as desigualdades.

Em Adamantina, o Conselho Municipal da Pessoa Idosa existe desde o ano de 2017, mas ele foi instituído pela Lei 3.119/2004 de 21 de dezembro de 2004.

O Conselho Municipal da Pessoa Idosa foi o responsável por criar a do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (Lei nº 3.736, DE 26 de outubro de 2016) que é um instrumentos de natureza contábil com a finalidade de captar, repassar e aplicar recursos destinados a proporcionar o devido suporte financeiro na implantação, na manutenção e no desenvolvimento de programas, projetos e ações voltados à pessoa idosa no âmbito do Município de Adamantina.