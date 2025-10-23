Prefeitura de Adamantina assina convênio para construção de banheiros no Parque dos Pioneiros

A Prefeitura de Adamantina assinou convênio destinado à construção de novos banheiros no Parque dos Pioneiros. A obra será executada ao lado do espaço gastronômico.

O município recebeu o repasse de 200 mil do deputado estadual André Bueno (PL) e mais 157.947,14 em recursos próprios. O montante ainda contou com o intermédio da deputada estadual e atualmente secretária de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro.

O banheiro terá 112,50m² e será dividido em banheiro feminino, masculino, acessível feminino, masculino e fraldário.

Agora, foi solicitado a abertura de processo licitatório para contratação da empresa responsável pela construção.