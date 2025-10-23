Equipe de vôlei adaptado categoria C de Adamantina disputa final estadual

A equipe de vôlei adaptado de Adamantina Categoria C (58+) disputa a partir desta sexta-feira (24), a final estadual dos Jogos da Melhor Idade na cidade de São João da Boa Vista. Além da equipe do vôlei, Adamantina terá competidores nas modalidades de coreografia, natação e atletismo. A equipe de vôlei adaptado de Adamantina Categoria C (58+) disputa a partir desta sexta-feira (24), a final estadual dos Jogos da Melhor Idade na cidade de São João da Boa Vista. Além da equipe do vôlei, Adamantina terá competidores nas modalidades de coreografia, natação e atletismo.

Conforme a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, os campeões e vices das provas disputadas entre maio e julho se encontram para definir os campeões estaduais em 15 modalidades: atletismo, basquete 3×3, bocha, buraco, coreografia, damas, dança de salão, dominó, malha, natação, tênis, tênis de mesa, truco, voleibol adaptado e xadrez. Serão 2.500 atletas de 198 cidades.

Vôlei Adaptado na LAVOP



Além de marcar presença na final estadual, a equipe ainda venceu no último final de semana mas uma etapa na LAVOP que aconteceu na cidade de Bastos e segue invicta. Até a última etapa, foram 22 jogos e 22 vitórias. A próxima etapa será em Florida Paulista no dia 16 de novembro e a final será em Parapuã no dia 30 de novembro.