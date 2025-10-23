Prefeitura de Adamantina promove Domingo no Parque neste domingo no Pioneiros

Domingo (26), a partir das 16h, acontece mais uma edição do Domingo no Parque. A programação é realizada pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

A atividade ainda conta com a participação das Secretarias de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), Assistência Social, de Desenvolvimento Econômico e de Saúde.

Feira QualiAgro

A SAAMA fará a 2ª edição da Feira QualiAgro que consiste em possibilitar que as associações e cooperativas de produtores rurais do município comercializem os seus produtos que vão desde o hortifrúti, leite e seus derivados e, ainda, mel. Atualmente, a pasta conta com 240 agricultores que integram o programa desenvolvido pela Prefeitura de Adamantina que consiste na disponibilização do composto orgânico.

Além de receberem o composto gratuito, os agricultores cadastrados na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), ainda têm à disposição a assistência técnica gratuita que auxilia no fomento da atividade econômica.

Feira da Mulher Empreendedora

Confirmaram presença cerca de 30 mulheres que atuam com artesanato, alimentação, beleza e bem-estar e vestuário que estarão expondo seus produtos em frente ao espaço gastronômico no Parque dos Pioneiros.

Rodrigo Zanc

A atração musical será Rodrigo Zanc, cantor, compositor e violeiro. A presença do músico é uma parceria da Secretaria de Cultura e Turismo com o Sesc e Sincomércio.

Secretaria de Saúde

A programação ainda terá a participação da Secretaria de Saúde com apresentação com fantoches e entregando kits para conscientização sobre saúde bucal, touro mecânico e brinquedo inflável e a participação do Pelotão do Corpo de Bombeiros.