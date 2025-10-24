Administração aguarda decisão de empresa para tentar reversão de imóvel do Matadouro Municipal

Anos atrás, já desativado, o imóvel do antigo Matadouro Municipal foi ‘doado’ para a ampliação da indústria Adasebo, adquirida pelo Grupo Patense que tem sede Patos de Minas (MG). Porém, como em julho de 2024 a empresa que atuava com reciclagem de produtos de origem animal encerrou suas atividades produtivas, a Administração José Tiveron disse que pode buscar reverter o imóvel para o patrimônio do município.

O assunto foi levantado durante entrevista concedida nesta semana no Grupo Joia de Comunicação.

“Caso a Patense decida não dar continuidade nas atividades em Adamantina, precisamos analisar quais os meios legais para reaver. Mas ainda está dentro do prazo estipulado, quando conversamos, para eles retomarem as atividades”, explicou o chefe do executivo.

Apesar de ventilar a reintegração da área ao Município, Tiveron praticamente descartou a possibilidade de tentar reativar o Matadouro. “Foi uma pena ter perdido. Agora é muito difícil conseguir as liberações legais para colocar em funcionamento novamente”.

Por Folha Regional Adamantina

