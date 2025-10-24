Confira como será o funcionamento dos serviços públicos municipais no Dia do Funcionário Público

De acordo com o Decreto nº 7.021 de 08 de novembro de 2024, em virtude do Dia do Servidor Público comemorado na terça-feira (28), o expediente nas repartições públicas da administração direta do município de Adamantina serão suspensas na segunda-feira (27) e na terça-feira (28).

Sendo assim, o expediente no Paço Municipal será encerrado na sexta-feira (24), às 17h30 e retomado na quarta-feira (29).

Saiba o que abre e fecha no município de Adamantina

Feiras – A feira que tradicionalmente acontece na Estação Recreio será realizada normalmente no domingo (26).

Coleta de lixo – A coleta de lixo será realizada normalmente tanto na segunda-feira (27), quanto na terça-feira (28). A coleta seletiva está sendo realizada apenas às terças-feiras

Poupatempo – O atendimento no Poupatempo será realizado normalmente na segunda-feira (27) e na terça-feira (28).

Por sua vez, os serviços municipais que atendem no mesmo espaço que são Banco do Povo, Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e Procon retomarão os atendimentos na quarta-feira (29).

Educação Municipal – As aulas na rede municipal também serão suspensas na segunda-feira (27) e na terça-feira (28) e retornam na quarta-feira (29).