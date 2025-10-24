ARTIGO: Província, legislativo e aloprados/as…

“Há três espécies de cérebros: uns entendem por si próprios; os outros discernem o que os primeiros entendem; e os terceiros não entendem nem por si próprios nem pelos outros; os primeiros são excelentíssimos; os segundos excelentes; e os terceiros totalmente inúteis.” (Maquiavel)
Mais uma vez, ou seja, tudo indica que EU ERA FELIZ E NÃO SABIA, isso é, quanto ao LEGISLATIVO PROVINCIANO, ainda, tendo em vista os diversos DESENCONTROS mediados e patrocinados pelos/as EDIS…
Também, tudo indica que pelos SINAIS emitidos nas últimas votações quanto aos desmandos deste ou daquele lado de um mesmo lado, pode-se afirmar que SE VOCÊ PENSAVA QUA TAVA RUIM, PODE PIORAR…
Mesmo assim, cada qual deve saber onde PISA naquele lado denominado de LEGISLATIVO PROVINCIANO, porém, como tudo é NOVO (sic) para os EXECUTORES e LEGISLADORES/AS, pode ser aquilo que nunca foi e ponto quase final…
Desta forma, são quase 10 meses de MANDATO nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA da atual GESTÃO, todavia, pelo andar desta carruagem, pode-se esperar que o tal NOVO se perdeu nas VELHAS TRADIÇÕES…
Além do mais em meio ao tudo de menos, as RELAÇÕES entre o PODER e as denominadas TROCAS NADA SIMBÓLICAS continuam de VENTO EM POPA, portanto, reforça-se aquela outra máxima de sempre, a saber: MUDAS AS MOSCAS, MAS A M… É SEMPRE A MESMA…
Não se pode deixar de lado neste CENÁRIO PROVINCIANO, as idas e vindas nas PAREDES CINZAS do outro lado, porém, deste lado, continua sendo PAREDES ALVAS, haja vista que o MAQUINISTA continua trocando SEIS PODE MEIA DUZIA com sua EQUIPE mais do que LIMITADA…
Assim, afirmou o pensador do outro tempo deste tempo, CAMINHA A HUMANIDADE, porém, ainda bem que existe uma MINORIA que OBSERVA e faz o DEVER DE CASA, porém, o famigerado SENSO COMUM acaba predominando, tendo em vista as MENTES MEDÍOCRES que ocupam os espaços em todas as áreas, ou seja, na ESFERA PÚBLICA e ACADÊMICA…
Acredito que a TURMA DA DIREITA VOLVER com propostas um tanto quando ultrapassadas, ainda, considerando suas LIMITAÇÕES em nível de REFLEXÃO CRÍTICA, mais atrapalham do que ajudam, assim, a PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA deve continuar no mesmo RITMO DE SEMPRE, ou seja, NADA A FAVOR… NADA CONTRA… ainda, MUITO PELO CONTRÁRIO…
Pra reforçar, PERDERAM MANÉS!
QUEM SOBREVIVER VAI SABER…
