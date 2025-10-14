Professores da Rede Municipal de Ensino de Adamantina recebem orientação sobre cuidados vocais

Com o tema “Cuidados vocais para professores: Preservando a voz, valorizando a profissão”, a iniciativa ofereceu orientações especializadas sobre o uso saudável da voz, principal ferramenta de trabalho dos educadores.

Na última semana, foi realizada a orientação com os professores da Educação Infantil – Ciclo I, no anfiteatro Fernando Paloni. A atividade foi conduzida pela fonoaudióloga Vanessa Paloni Fiorani e marcou o encerramento do ciclo de encontros formativos sobre saúde vocal. As orientações já haviam sido realizadas nos dias 25 e 30 de julho com os professores da Educação Infantil – Ciclo II e do Ensino Fundamental.

A proposta visa conscientizar os docentes sobre a importância da preservação vocal, especialmente diante das exigências da profissão, que envolve uso contínuo da voz em ambientes muitas vezes ruidosos e sem preparação técnica adequada. Problemas vocais podem impactar diretamente na saúde do professor e na qualidade do ensino oferecido aos alunos.

Durante a capacitação, os participantes receberam orientações sobre práticas saudáveis no uso da voz, técnicas de respiração, postura e projeção vocal, além de aprender a identificar sinais de alerta para buscar atendimento especializado quando necessário.