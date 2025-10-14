DRA. VITÓRIA GUANDALINI: cuidado personalizado com a pele e os cabelos em Adamantina

Reconhecida pelo atendimento humanizado e pela dedicação em promover saúde e beleza com ciência e sensibilidade, a dra. Vitória Guandalini (CRM/SP 209.073) vem se destacando na área da dermatologia, com foco especial em tricologia — ramo que estuda e trata as doenças e condições dos cabelos e couro cabeludo.

A dermatologista atende na Clínica CPAP Lar, em Adamantina, oferecendo acompanhamento clínico e estético para pacientes de todas as idades. Seu trabalho alia tecnologia, conhecimento técnico e olhar atento às particularidades de cada paciente, proporcionando tratamentos personalizados e resultados naturais.

Entre os principais cuidados estão as consultas voltadas para saúde da pele, unhas e cabelos, além de procedimentos dermatológicos que unem bem-estar, autoestima e prevenção.

O atendimento é feito mediante agendamento, em um ambiente acolhedor e preparado para oferecer o melhor da medicina moderna com atenção individualizada.

Endereço: alameda Jarbas Bento da Silva, 182 – vila Cicma em Adamantina. Informações e agendamentos: (18) 3880-0045.