Após novo registro de furto em túmulo, vereadores pedem instalação de câmeras no Cemitério

Descoberto no último dia 3 de outubro, pela segunda vez um mesmo túmulo foi alvo de furto no Cemitério Municipal, de acordo com denúncia feita por familiares ao Portal Siga Mais. Da sepultura, onde está um casal, pertences (imagens religiosas e peças de bronze) foram subtraídos ano passado.

O caso gerou revolta e tristeza entre os familiares, que registraram boletim de ocorrência e pedem providências das autoridades. “Aonde estão instaladas as câmeras? Os portões estão trancados? Onde está a falha? A quem recorrer?”, questionou a moradora segundo O Siga Mais, destacando o sentimento de impotência diante da repetição dos crimes.

Como não é a primeira denúncia envolvendo furtos, foi apresentada na Câmara Municipal durante a sessão ordinária da última segunda-feira (6) a Indicação nº 372/25 que propõe instalado um sistema de câmeras de monitoramento no Cemitério Municipal, preferencialmente integrado ao sistema de vigilância da Polícia Militar.

“Permitirá monitoramento constante, identificação de suspeitos e prevenção de novas ocorrências, além de oferecer maior tranquilidade à população. Então, o objetivo é garantir mais segurança, respeito e preservação no Cemitério”, justificaram os vereadores Gabi Calil, Marta Almeida, Mary Alves e Cid Santos.

A reincidência desses crimes expõe a vulnerabilidade do local e reforça a necessidade de reforço na vigilância.

Por Folha Regional Adamantina

