Comandante da 2ª Cia da PM de Adamantina, Capitão Bressan participa de seminário policial na Argentina

O capitão PM Éder Bressan, comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar de Adamantina, participou neste mês do Seminário Binacional de Modelos de Gestão Policial Córdoba–São Paulo, realizado na Escola Superior da Polícia de Córdoba, na Argentina.

O encontro reuniu 126 capitães da PM paulista e integra uma etapa do mestrado profissional em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, curso que Bressan conclui no próximo ano.

Com foco no intercâmbio de experiências e cooperação entre forças policiais, o evento teve atividades práticas e acadêmicas, além de visitas a unidades operacionais da polícia argentina.

Para o capitão, a participação foi uma oportunidade de aprimorar estratégias e adotar práticas inovadoras em segurança pública. A Polícia de Córdoba destacou em nota a importância da troca de experiências para fortalecer a parceria entre os dois países.

(Por: Redação – Foto: Reprodução)

