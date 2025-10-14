Lar Cristão de Adamantina realiza entrega de brinquedos e dia especial para 70 crianças assistidas

O Lar Cristão de Adamantina realizou, na sexta-feira, dia 10 de outubro, uma celebração especial ao Dia das Crianças. A instituição distribuiu 70 brinquedos às crianças assistidas, promovendo não apenas inclusão, mas também momentos de alegria e afeto que marcaram profundamente todos os envolvidos.

A entrega foi dividida em dois períodos: 35 brinquedos pela manhã e outros 35 à tarde, garantindo que todas as crianças recebessem seu presente com atenção e carinho.

A iniciativa, que começou em 2024, nasceu de uma mobilização comunitária liderada pelo presidente da instituição, Sebastião Luiz Torturelo, e contou com o apoio de diversos grupos de ciclismo da cidade — Sem Rumo, Toda Tribo, Roda Presa, Saia no Pedal, Bike Byers e Pedalamos.

Neste ano, a arrecadação chegou a R$ 3.000, sendo R$ 2.500 destinados à compra dos brinquedos e o restante reservado para o custeio de futuras ações e manutenção da instituição.

EVENTO ESPECIAL

Mais do que uma simples entrega, o evento foi pensado para proporcionar uma experiência completa às crianças, contando com brinquedos infláveis, brincadeiras lúdicas, pipoca e algodão doce foram oferecidos gratuitamente, criando um ambiente de festa e acolhimento.

O objetivo da ação, segundo a organização, é fortalecer os laços entre o Lar Cristão, as crianças e seus familiares, promovendo valores como amizade, respeito, união e cuidado mútuo.

O que mais marcou o dia, no entanto, foi a reação das crianças. Sorrisos largos, olhos brilhando e abraços espontâneos revelaram a gratidão e a emoção de quem se sentiu verdadeiramente lembrado e amado. A equipe organizadora também se emocionou com a resposta dos pequenos, reconhecendo que a ação representa muito mais do que presentes — ela simboliza o amor ao próximo e o poder da solidariedade.

