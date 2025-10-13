Curso de Engenharia Civil da FAI realiza ação extensionista voltada à comunidade adamantinense

O curso de Engenharia Civil do Centro Universitário de Adamantina (FAI) tem se destacado por sua atuação junto à comunidade por meio do programa extensionista “Engenharia Civil – comunidade adamantinense: construindo juntos”. A iniciativa tem como objetivo aproximar os estudantes do curso da realidade local, promovendo a troca de conhecimentos e contribuindo com o desenvolvimento social e urbano do município.

Entre as ações realizadas, estão visitas a escolas de Adamantina, nas quais os alunos apresentam o curso e a profissão de engenheiro civil a estudantes do ensino médio, especialmente àqueles que estão em fase de escolha da carreira. Recentemente, foram realizadas atividades na Escola Cristã e na Escola Champagnat, com a participação do aluno bolsista César Mantovani, que integra o programa.

Além da aproximação com o ambiente escolar, o projeto mantém parcerias com entidades locais, como o Lar Cristão de Adamantina e a Associação dos Engenheiros, possibilitando o desenvolvimento de projetos de engenharia voltados ao bem coletivo.

De acordo com o coordenador do curso, Prof. Dr. Osmar Pereira da Silva Junior, o programa fortalece o compromisso da FAI com a formação cidadã e o impacto social da engenharia. “Queremos que nossos alunos compreendam que o papel do engenheiro vai além da construção de obras. Ele também contribui para transformar a realidade das pessoas, utilizando o conhecimento técnico em benefício da comunidade”, destacou.

A equipe do projeto segue à disposição para novas parcerias e para esclarecer dúvidas sobre o curso e a profissão.

Por Jéssica Nakadaira

.