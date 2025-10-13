Descontrolado, veículo invade calçada, atinge mulher e bate em parede de loja em Adamantina

Na manhã desta segunda-feira (13 de outubro de 2025), um automóvel da marca Jeep perdeu o controlo, subiu o passeio e atropelou uma mulher que estava à porta da loja Exótica Calçados e Confecções, situada na Avenida Capitão José Antônio de Oliveira, no centro de Adamantina. O momento foi registado pelas câmaras de segurança do estabelecimento.

A vítima, que usava o telemóvel e se abrigava da chuva, foi projetada para dentro da loja. Foi prontamente socorrida por populares e levada pelos bombeiros ao pronto-socorro da Santa Casa de Adamantina, onde recebeu atendimento médico — felizmente, sem ferimentos graves.

A Polícia Militar e a Polícia Científica compareceram ao local para registar a ocorrência e realizar a perícia. A loja sofreu danos materiais, incluindo a quebra de uma porta de vidro e o impacto numa das colunas da fachada.

Por: Redação