Cursos de capacitação devem formar mais 100 alunos e certificados serão entregues pelo governador Tarcísio

Pela primeira vez a TV Folha Regional recebeu no programa Entrevista da Semana a primeira-dama e presidente do Fundo Social do Município, Adelisa Tiveron, que falou sobre o início das aulas do programa Caminho da Capacitação disponibilizado para Adamantina pelo Fundo Social de São Paulo e que traz qualificação profissional gratuita em duas carretas com salas de aula.

Na a Cidade Joia estão inscritos 105 alunos em dois cursos: Gastronomia – Aproveitamento dos alimentos com duas turmas, de manhã (8h às 12h) e à tarde (13h às 17h) e Auxiliar de cozinha, no período noturno (18h às 22h); Tecnologia – Criação de jogos digitais e aplicativos, com três turmas, de manhã (8h às 12h), à tarde (13h às 17h) e à noite (18h às 22h).

Adelisa revelou que Adamantina é candidata a sediar a formatura das turmas dos cursos que estão sendo ministrados na microrregião. Os certificados serão entregues pelo governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas e da primeira-dama Cristiane Freitas.

O evento de encerramento ocorrerá no dia 18 de outubro.

“De acordo com a proposta do Caminho da Capacitação, o Governo do Estado tem como meta retirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026. E esse tipo de iniciativa é extremamente importante para qualificar aquelas pessoas que precisam trabalhar ou buscam uma renda extra”, completou Adelisa.

Assista a entrevista completa no portal Adamantina Net ou na página do Folha Regional no Facebook.

Por Folha Regional Adamantina

.