Prefeitura aguarda tratativas com a Rumo e a Vivo para prosseguir construção de ciclovia

No final do mês de setembro tiveram início as intervenções que viabilizarão a continuidade da ciclovia na margem da Vicinal Moysés Justino da Silva, entre o Jardim Bela Vista em Adamantina e a divisa de Lucélia. Nas duas últimas semanas, a reportagem do Folha Regional passou pelo local onde os serviços ocorriam e percebeu que não havia movimentação.

Na última quarta-feira (8) a reportagem entrou em contato com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura para obter informações sobre o andamento dos trabalhos. No projeto consta a instalação de uma passarela para ciclistas próxima ao viaduto sobre a via férrea.

De acordo com a resposta da Secretaria Municipal de Planejamento, informa, as intervenções não foram paralisadas. “O município aguarda a resolução das tratativas com a empresa Rumo sobre o projeto da passarela sobre os trilhos e com a Vivo para realocação dos postes de fibra ótica que estão na faixa de domínio. Após isso, as obras terão continuidade”.

Após ser concluída, a futura ciclovia terá 2.208,00 metros quadrados.

A construção é de responsabilidade da empresa Consórcio Alta Noroeste, vencedora do processo licitatório aberto pela Prefeitura.

O contrato assinado prevê o pagamento de R$ 960 mil para a empreiteira, que apresentou a menor proposta.

O prazo previsto para execução e entrega da obra é de oito meses.

Por Folha Regional Adamantina

