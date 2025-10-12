Ex-prefeito de Adamantina, Láercio Rossi falece aos 73 anos após complicações de saúde

O ex-prefeito – talvez o mais popular da história da cidade – ex-vereador José Laércio Rossi se despediu da população adamantinense. Com 73 anos de idade faleceu na manhã de hoje (domingo, 12 de outubro), na Santa Casa de Adamantina.

A informação foi confirmada pela funerária Haddad Organização Social.

Ele encontrava-se internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital local por consequência de agravamento em sua saúde.

Marcado pela habilidade em circular por todas as classes sociais, em especial as mais humildes, Laércio foi eleito vereador, chegou à ´residência da Câmara e, depois, se lançou a prefeito e comandou a Prefeitura de Adamantina por duas vezes, entre 1997 e 2000 e, consecutivamente, entre 2001 e 2004.

Após esses mandatos, não pôde mais concorrer a cargos eletivos, porém, continuou atuando na política em funções de assessoria legislativa de deputados.

HOMENAGEM

A Prefeitura de Adamantina lamentou o falecimento por meio de Nota enviada à imprensa. “Neste momento de dor, a Prefeitura de Adamantina se solidariza com familiares e amigos”.

COINCIDÊNCIA

Laércio morre no Dia de Nossa Senhora de Aparecida, (12 de outubro). E, enquanto prefeito, foi o responsável em instalar a imagem da Padroeira do Brasil no trevo principal da Cidade Joia, onde, como ocorrerá nesta data, os fiéis de Adamantina e região visitam para rezar.

DESPEDIDA

O início do velório está marcado para as 16h de hoje (domingo), no Jardim da Saudade Haddad.

O sepultamento do corpo do ex-prefeito ocorrerá às 10h30 de amanhã (segunda-feira).

Por: Ricardo Bispo / Foto: Folha Regional – Arquivo