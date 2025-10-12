Adamantina lança corrida e caminhada solidária em prol dos animais

Por: Assessoria

A tarde desta sexta-feira (10) marcou o lançamento oficial da Adamantina Animal Run, em coletiva de imprensa realizada no Ipê Palace Hotel. O evento, que acontecerá no dia 8 de novembro, tem como objetivo unir esporte, saúde e solidariedade em uma grande mobilização em defesa dos animais.

Com provas de corrida de 5 km e caminhada de 3 km, a Adamantina Animal Run é uma iniciativa do IEV (Instituto de Especialidades Veterinárias), em parceria com a 4tro Urbanismo, e busca despertar a consciência coletiva sobre o cuidado e a proteção dos cães e gatos em situação de rua.

Durante a coletiva, o médico veterinário Felipe Pinto Soares, idealizador do evento e representante do IEV, destacou que a corrida vai muito além de uma atividade esportiva. “A Adamantina Animal Run representa um movimento comunitário, que une esporte, saúde e solidariedade. Queremos promover o bem-estar animal e, com isso, melhorar a qualidade de vida de toda a população”, afirmou.

O representante da 4tro Urbanismo, Gustavo Fernandes, reforçou o papel social da iniciativa e o engajamento do setor privado em causas de impacto positivo. Já o personal trainer Jefferson Vagner apresentou detalhes técnicos sobre o percurso, estrutura e dinâmica do evento, que ocorrerá a partir das 17h, no Parque dos Pioneiros.

Entre os apoiadores, a diretora de Comunicação do Centro Universitário de Adamantina, Jesana Lima, destacou a importância de ações que unem a comunidade em torno de causas sociais. As Protetoras Independentes, representada por Karina Cipriano, apresentaram relatos sobre a realidade dos animais abandonados em Adamantina, alertando para os riscos e desafios enfrentados diariamente.

A Comissão de Direito dos Animais da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), com a participação da advogada Vanessa Peres Pompeu Balasso, reforçou o aspecto educativo da campanha, enquanto a delegada de Polícia, Dra. Laíza Fernanda Rigatto, destacou o papel da sociedade na denúncia de maus-tratos e no fortalecimento da cultura de respeito à vida animal.

Encerrando a coletiva, a juíza de Direito, Dra. Ruth Duarte Menegatti, parceira da iniciativa, enfatizou o valor humano e social da ação. “Proteger os animais é também proteger nossa própria humanidade. Esta corrida é um gesto concreto de empatia e responsabilidade coletiva.”

Todo o valor arrecadado com as inscrições será revertido em ações de cuidado, resgate e proteção dos animais em situação de rua no município.

As inscrições já estão abertas no site: https://tvcomrunning.com.br/corrida-adamantina-animal-run.

A Adamantina Animal Run é organizada pelo IEV e 4troUrbanismo, com patrocínio do Centro Universitário de Adamantina, Zoetis e Floricultura e Funerária Flor de Lotus.