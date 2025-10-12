Acidente envolve dois veículos em Adamantina

Um acidente neste sábado (11) envolveu dois veículos na vila Jamil de Lima, em Adamantina, altura do cruzamento da Alameda Belo Horizonte com a Rua Líbero Badaró. O caso chamou a atenção de moradores e de quem passava pelo local.
As circunstâncias e eventuais responsabilidades serão apuradas. A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local. Não há informação sobre a condição dos envolvidos no acidente.
A Rua Líbero Badaró é o trecho da via na área da Vila Jamil de Lima. Ela tem outro nome no Jardim Oriente, onde passa a denominar-se Rua Paul Harris.
Por: Siga Mais