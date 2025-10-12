Close Menu
Polícia

Acidente envolve dois veículos em Adamantina

AdamantinaNETPor 01 Leitura mínima

Um acidente neste sábado (11) envolveu dois veículos na vila Jamil de Lima, em Adamantina, altura do cruzamento da Alameda Belo Horizonte com a Rua Líbero Badaró. O caso chamou a atenção de moradores e de quem passava pelo local.

As circunstâncias e eventuais responsabilidades serão apuradas. A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local. Não há informação sobre a condição dos envolvidos no acidente.

A Rua Líbero Badaró é o trecho da via na área da Vila Jamil de Lima. Ela tem outro nome no Jardim Oriente, onde passa a denominar-se Rua Paul Harris.

Por: Siga Mais

