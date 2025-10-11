Polícia Civil faz festa para as crianças em Adamantina

Neste sábado (11), a Polícia Civil de Adamantina por meio da Delegacia Seccional e suas unidades subordinadas realizou evento festivo em homenagem ao “DIA DAS CRIANÇAS”.

O evento ocorreu nas dependências do auditório da Delegacia Seccional de Polícia de Adamantina e contou com atividades lúdicas, brinquedos infláveis, passeio de viatura e roteiro pela unidade, além de distribuição de brindes, doces, salgados e refrigerantes para as crianças com a finalidade de aproximar a comunidade e as novas gerações do trabalho institucional da Polícia Civil.



A festividade contou com trabalho voluntário dos policiais e membros da sociedade, proporcionando grande interação com as futuras gerações de cidadãos.

Por: Polícia Civil



