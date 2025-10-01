Prefeitura de Adamantina divulga agenda cultural do mês de outubro

O décimo mês do ano começa nesta quarta-feira (1) e com ela, uma nova agenda cultural também tem início. O décimo mês do ano começa nesta quarta-feira (1) e com ela, uma nova agenda cultural também tem início. A programação para este mês traz a apresentação de três filmes sendo Turma no Folclore na quinta-feira (2) e Saneamento Básico e Garoto Cómico no dia 8 de outubro. Na quinta-feira (9), acontece a apresentação da Ópera Nessun Dorma, a magia da ópera italiana por ocasião dos 90 anos do tenor italiano Luciano Pavarotti (in memorian). A apresentação acontece no anfiteatro Fernando Paloni, a partir das 20h.



Para acompanhar a apresentação, os interessados devem fazer um cadastro a partir das 8h desta quarta-feira (1 de outubro), por meio do link: https://www.adamantina.sp.gov. br/portal/servicos/1103/ voucher-cultural—quotnessun- dormaquot/ No dia 12 de outubro, data em que se comemora o dia das crianças, a partir das 9h o Parque dos Pioneiros recebe “Lonas Imaginárias” – do Circo Imaginário e no dia 18, a apresentação será realizada a partir das 17h na Vila Jamil de Lima.

Já no dia 22 de outubro, haverá mais uma viagem literária no município. Desta vez, será o Encontro com escritores: Literatura Afro-Brasileira com Ryane Leão. A ação será realizada às 14h com os alunos da Professora Fleurides Cavallini Menechino e a partir das 19h na biblioteca municipal Jurema Citeli a programação é aberta a toda a população. A programação ainda terá exibição de mais um filme no dia 23 e as Lonas Imaginárias vão até o bairro Bela Vista.

Haverá ainda mais uma edição da feira QualiAgro com os integrantes da rota das frutas e show com Rodrigo Zanc no dia 26 de outubro a partir das 16h no Parque dos Pioneiros durante o Domingo no Parque. Adamantina ainda recebe nos dias 30 e 31 de outubro e 1 e 2 de novembro, o Museu Catavento: Ciência que vai até você. Conforme o site do museu, a carreta ficará estacionada em frente a Biblioteca Municipal Jurema Citelli e trará experiências científicas e físicas educativas. Para fechar o mês, haverá mais um Rock na Praça no dia 31 a partir das 20h, com a apresentação das bandas Alienígenas do Passado e Valkiria.

Por Jornalista Natacha Dominato

.