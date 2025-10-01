AUTO TORNO IPIRANGA está sob nova direção e amplia serviços

O Auto Torno Ipiranga, tradicional empresa de Adamantina, passa a ser administrado pela Agroeste Tratores e anuncia novidades para seus clientes em toda a região.

Especializada em torno e solda, a empresa oferece serviços de recuperação de carcaças e rodas, balanceamento de cardan, embuchamento de truck, entre outros. A equipe é formada por profissionais experientes e altamente capacitados, garantindo qualidade e eficiência nos atendimentos.

Entre as novidades, o Auto Torno Ipiranga agora também realiza a prensagem de mangueiras hidráulicas, ampliando sua linha de serviços e o atendimento às necessidades do setor com soluções rápidas e seguras.

Localizado na avenida Ipiranga, 207 – Vila Jamil de Lima em Adamantina, o Auto Torno Ipiranga está à disposição da clientela com atendimento especializado.

Telefones para contato: (18) 3521-3503 | (18) 99602-4475.

.