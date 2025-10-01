Adamantina recebe ópera italiana Nessun Dorma

Adamantina recebe no dia 9 de outubro Nessun Dorma, a magia da ópera italiana por ocasião dos 90 anos do tenor italiano Luciano Pavarotti (in memorian). A apresentação acontece no anfiteatro Fernando Paloni, a partir das 20h.

Para acompanhar a apresentação, os interessados devem fazer um cadastro a partir das 8h desta quarta-feira (1 de outubro), por meio do link: https://www.adamantina.sp.gov. br/portal/servicos/1103/ voucher-cultural—quotnessun- dormaquot/

Feito o cadastro, no dia 9 de outubro, data da apresentação, as pessoas que conseguiram o voucher deverão comparecer ao anfiteatro com uma hora de antecedência para fazer a retirada dos ingressos para acompanhar a apresentação.

A realização do evento é do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, da appa difusão cultural e Cult SP.

A apresentação integra a agenda cultural do mês de outubro que é promovida pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Cultura.