Alunos de Engenharia Civil da FAI unem teoria e prática em visitas a canteiros de obras

Em uma iniciativa que reforça a conexão entre o conhecimento acadêmico e a realidade do mercado de trabalho, os alunos do curso de Engenharia Civil da FAI realizaram, no último sábado, visitas técnicas a dois grandes empreendimentos imobiliários. A ação é parte integrante do projeto pedagógico do curso e foi viabilizada por uma parceria com a construtora MGA Incorporadora.

Os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer de perto a estrutura e o andamento de duas importantes obras de condomínios verticais na cidade de Dracena: o Condomínio Torre Residencial Essence, localizado na Rua Fortaleza, e o Condomínio Torre Residencial Palace, na Rua São Cristóvão.

Segundo o coordenador do curso, Prof. Dr. Osmar Pereira da Silva Junior, a atividade é fundamental para a formação dos futuros engenheiros. “Essas visitas técnicas permitem que o aluno vivencie na prática aquilo que aprendeu na teoria, dentro da sala de aula. É a chance de ver esses ensinamentos sendo aplicados em obras de grande porte”, explica.

O professor destaca que a experiência é especialmente valiosa na região, onde projetos de condomínios verticais de grande escala são mais escassos, tornando a visita uma “experiência ímpar” para os alunos.

Interação e conhecimento em foco

Mais do que observadores, os alunos foram participantes ativos durante as visitas. O coordenador ressalta, com satisfação, o engajamento e a capacidade técnica demonstrada pela turma. “Eles não ficaram apenas ouvindo. Os alunos interagiram, questionaram e debateram com os engenheiros responsáveis pelas obras. Isso mostra que eles tinham plena capacidade para entender tudo o que os profissionais estavam apresentando”, afirma o coordenador.

Ele detalha que grande parte dos temas abordados, como metodologias construtivas e cálculos de vigas e pilares, já havia sido lecionada em sala de aula, o que facilitou o entendimento e a interação. “Quando nosso aluno consegue interagir com as informações que o profissional da obra passa, significa que temos um curso com um viés bem prático, aproximando nossos estudantes da realidade do mercado”, conclui.

Para o coordenador, o sucesso da iniciativa evidencia a qualidade do curso da FAI, o preparo do corpo docente, que está ativamente engajado no mercado, e o diferencial dos próprios alunos que buscam a formação em Engenharia Civil.

Por Gustavo Amaral – MTB: 0097737/SP

.