Prefeitura de Adamantina apresenta proposta orçamentária para 2026

A previsão do orçamento das receitas da Prefeitura de Adamantina ficou dividida em: R$ 152.615.140,00 em recursos próprios; R$ 44.283.500,00 em recursos do Estado e R$ 34.013.160,00 recursos provenientes da União e outras fontes de recursos R$ 1.653.200,00 com um total de R$ 232.565.000,00.
A aplicação no ensino, de acordo com a Legislação, deve ser no percentual de no mínimo 25% de acordo com o recebimento das receitas que incidem na Educação. Para o próximo exercício, o montante de aplicação será de 32,36%.
A proposta orçamentária ainda traz como ações a serem executadas pelo município como :> a construção de galerias pluviais, construção de calçamento de passeio, construção de banheiros públicos, ampliação do cemitério, entre outros. Agora, a proposta segue para aprovação da Câmara Municipal.