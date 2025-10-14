Prefeitura de Adamantina apresenta proposta orçamentária para 2026

Na noite de ontem (13), foi realizada audiência pública para aprovação da LOA – Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026. Na noite de ontem (13), foi realizada audiência pública para aprovação da LOA – Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026.

Conforme os dados da Secretaria de Finanças, a previsão para o Orçamento do município é de R$337.565.000,00. Deste total, R$ 232.565.000,00 são da Prefeitura de Adamantina e da Câmara e o montante de R$ 105.000.000,00 é referente a FAI.

A previsão do orçamento das receitas da Prefeitura de Adamantina ficou dividida em: R$ 152.615.140,00 em recursos próprios; R$ 44.283.500,00 em recursos do Estado e R$ 34.013.160,00 recursos provenientes da União e outras fontes de recursos R$ 1.653.200,00 com um total de R$ 232.565.000,00. A aplicação no ensino, de acordo com a Legislação, deve ser no percentual de no mínimo 25% de acordo com o recebimento das receitas que incidem na Educação. Para o próximo exercício, o montante de aplicação será de 32,36%.

Já para a saúde, a legislação prevê o mínimo de 15%. De acordo com o atendimento das necessidades o percentual aplicado será de 25,26%, o que representa 10,26% além do obrigatório. A proposta orçamentária ainda traz como ações a serem executadas pelo município como :> a construção de galerias pluviais, construção de calçamento de passeio, construção de banheiros públicos, ampliação do cemitério, entre outros. Agora, a proposta segue para aprovação da Câmara Municipal.

Jornalista Natacha Dominato

.