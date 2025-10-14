Com governador Tarcísio confirmado, 2º CPDAP discute o desenvolvimento da Alta Paulista na sexta-feira

Na próxima sexta-feira (17) Adamantina será sede de um evento basta te representativo que contará com a participação de autoridades e lideranças políticas federais, estaduais, regionais e municipais: o 2º CPDAP (Congresso para o Desenvolvimento da Alta Paulista). E para falar sobre este assunto a reportagem da TV Folha Regional entrevistou nesta segunda-feira (13) a presidente da ADNAP (Associação Direita Nova Alta Paulista), Vilma Guelsi.

“Estamos trabalhando muito nos últimos preparativos para realizar um evento produtivo, de forma que possamos apresentar as carências e também destacar as potencialidades da nossa região para, a partir desse encontro, buscar viabilizar as soluções/melhorias necessárias”, enfatizou.

O CPDAP terá início às 19h e ocorre no Auditório do Campus II da FAI, localizado na Avenida Francisco Bellusci, nº 1000.

Vilma reforçou que estão confirmadas presenças importantes e de peso, como nada menos que o governador do Estado de São Paulo, Tarcisio de Freitas, além dos secretários estaduais Valéria Bolsonaro (Políticas Públicas para a Mulher), Guilherme Piai (Agricultura), bem como dos deputados Adriana Ventura (federal), Danilo Campetti (estadual), Paulo Bilynskyi (federal) e Mauro Bragato (estadual), e do convidado de honra Sr. Takeshi Nishimura. Existe a possibilidade de estar também o senador astronauta Marcos Pontes.

Na pauta de temas a serem tratados no Congresso estão a duplicação da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a implantação do hospital regional, a Segurança Pública, o Agronegócio, a preservação das nascentes dos córregos e rios, questões ambientais ligadas aos ceramistas, entre outros.

“O evento será aberto para falarmos sobre o desenvolvimento regional, por isso já faço o convite para a população de todos os municípios estarem com a gente na próxima sexta. Serão muito bem vindos”, completou.

Por Ricardo Bispo

