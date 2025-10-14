Camda mais uma vez é destaque no ranking das 1.000 melhores e maiores da revista Exame

Em 52 anos de história, as empresas que participaram do ranking Exame melhores e maiores enfrentaram momentos de crise, de euforia – e de todas as gradações possíveis entre uma coisa e outra. Mesmo assim, há motivos para comemorar: as 1.000 companhias do ranking fecharam o ano com receitas líquidas de R$ 9,7 trilhões no seu conjunto, um crescimento de 7,9% sobre 2023. Foi mais que o dobro da expansão de 3,4% do PIB brasileiro, segundo o IBGE.

Na avaliação das empresas, os seguintes critérios são levados em consideração: resultados contábeis financeiros, crescimento dentro do segmento, diversidade e responsabilidade social, ambiental e compliance corporativo e governança.

Nesta edição, a Exame contou com uma metodologia exclusiva desenvolvida pelo Ibmec, para avaliar as empresas de setores diversos da economia. Uma comissão escolhida pela direção da revista ainda validou os resultados para chegar às melhores empresas do ano.

Se a união faz a força, no setor de cooperativas brasileiro esse lema nunca fez tanto sentido quanto nos últimos cinco anos. De 2019 a 2024, o faturamento total do setor saltou 146% atingindo R$ 758 bilhões. Neste período, o número de cooperativas aumentou 73%, somando 26 milhões de brasileiros, segundo dados da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB).

E a Camda, mais uma vez foi destaque entre essas 1.000 maiores, onde no setor cooperativa alcançou a 18ª posição.

“Esta classificação não apenas reafirma nosso compromisso com a qualidade e inovação, mas também evidencia o impacto positivo que geramos em nossa comunidade e no mercado. Ela reflete a excelência de nossa gestão e a colaboração entre os cooperados, mostrando como práticas sustentáveis e colaborativas podem gerar resultados extraordinários. Além disso, o reconhecimento fortalece nossa posição no mercado, atraindo novos parceiros e investimentos, o que potencializa ainda mais nossa missão e impulsiona o desenvolvimento socioeconômico da região”, afirmou Waldomiro Teixeira de Carvalho Junior, presidente da Camda.

Por Roberta Marchioti/Comunicação Camda

