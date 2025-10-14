Porsche de R$ 877 mil fica destruída após motorista perder controle e cair em barranco de rodovia

Um vídeo registrado logo após o acidente mostra o veículo tombado em uma área de mata. Ele ficou irreconhecível.

O modelo é um 911 Carrera 4S Cabriolet 3.0, ano 2020. O valor é avaliado em cerca de R$ 877 mil, segundo a tabela Fipe. A ocorrência foi na altura do km 154, no Jardim Corcovado. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o condutor teve escoriações e foi levado para a Santa Casa da cidade. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou que uma faixa da via e o acostamento foram interditados, sem registro de congestionamento. Por volta de 14h, a ocorrência ainda estava em andamento. Um guincho e uma viatura de inspeção do DER foram enviados ao local para prestar assistência. Por g1 Piracicaba e Região – Foto: Reprodução