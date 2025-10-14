Caminhão com mais de uma tonelada de tinta tomba e cai em córrego no interior de SP

Um caminhão que transportava mais de uma tonelada de tinta tombou e caiu em um córrego às margens da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) nesta segunda-feira (13), em Maracaí (SP).
Segundo informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista perdeu o controle do veículo e não conseguiu frear a tempo, o que fez o caminhão tombar e cair no curso d’água.
O condutor sofreu apenas ferimentos leves e foi levado para um hospital da região. Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária, Cetesb e de uma empresa ambiental especializada estiveram no local logo após o acidente para conter o vazamento e avaliar a situação.
Na manhã desta terça-feira (14), técnicos da Cetesb retornaram ao local para realizar análises da água e do solo, a fim de verificar os impactos ambientais provocados pelo derramamento da carga de tinta. A perícia também foi acionada e o caso será investigado.
Por g1 Bauru e Marília – Foto: Artesp/divulgação