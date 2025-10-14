Carreta carregada de petróleo condensado pega fogo em rodovia do interior de SP

Uma carreta que transportava petróleo condensado pegou fogo no início da manhã desta segunda-feira (13), na Rodovia Dona Leonor Mendes de Barros (SP-349), em Álvaro de Carvalho (SP).
Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista percebeu que os pneus estavam em chamas e parou no acostamento. Ele conseguiu desengatar a cabine da parte traseira do veículo, evitando que o fogo se espalhasse completamente.
As chamas atingiram apenas o tanque de carga e, por conta do risco de explosão, o trecho da rodovia foi isolado e interditado durante o trabalho de combate ao incêndio.
Ninguém ficou ferido. O tráfego já foi liberado, e as causas do incêndio serão investigadas.
Por g1 Bauru e Marília – Foto: Corpo de Bombeiros/divulgação