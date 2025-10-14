Motociclista recebe pontos no pescoço ao ser atingido por linha chilena no interior de SP

Um motociclista recebeu sete pontos no pescoço ao ser atingido por uma linha chilena no bairro Pacaembu, em Votuporanga (SP), na tarde de sábado (11).
Wellington Fagundes, que trabalha como entregador, seguia para uma barbearia quando foi atingido pela linha utilizada em pipas. O uso é ilegal e configura crime. Entenda abaixo.
Moradores que presenciaram o incidente prestaram socorro e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
“Foi algo muito rápido, e o que eu me recordo, eu estava com a moto quando a linha pegou no meu peito, quando eu comecei a sentir que ela estava levantando e acertando meu pescoço, eu só consegui colocar a mão, foi aonde eu peguei os pontos no dedo. Eu só coloquei a mão no pescoço e comecei a sentir o sangue caindo”, detalhou Wellington.