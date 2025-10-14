Motociclista recebe pontos no pescoço ao ser atingido por linha chilena no interior de SP

“Foi algo muito rápido, e o que eu me recordo, eu estava com a moto quando a linha pegou no meu peito, quando eu comecei a sentir que ela estava levantando e acertando meu pescoço, eu só consegui colocar a mão, foi aonde eu peguei os pontos no dedo. Eu só coloquei a mão no pescoço e comecei a sentir o sangue caindo”, detalhou Wellington.