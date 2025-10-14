Caminhonete é arrastada por trem e motorista fica preso às ferragens no interior de SP

Um motorista de 76 anos ficou preso nas ferragens após a caminhonete que dirigia ser atingida por um trem na manhã desta segunda-feira (13), em Itirapina (SP). O idoso foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Brotas.
O idoso teve ferimentos nos braços e pernas, mas não corre risco de vida. Ele estava acompanhado da mulher que teve ferimentos leves. Ambos foram caminhados ao Hospital São José. O resgate da vítima das ferragens durou mais de 1h.
O motorista da caminhonete não respeitou o sinal de parada obrigatória e entrou na contramão no momento em que o trem passava no local. O carro foi atingido e arrastado pelo trem por vários metros.
O trânsito no local ficou interditado por um período.
O que diz a Rumo
Em nota, a concessionária Rumo afirmou que o motorista desrespeitou a sinalização do local. “O maquinista acionou a buzina e os freios de emergência, mas não foi possível parar a tempo devido ao peso e tamanho da composição”. Informou ainda que a via já está normalizada.
Por g1 São Carlos e Araraquara