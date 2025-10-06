6 pessoas ficam feridas em acidente no interior de SP; crianças estão entre vítimas

Uma colisão frontal entre dois carros deixou ao menos seis pessoas feridas na noite de sábado (11) na estrada vicinal do Venerando, em São José do Rio Pardo (SP).
Entre as vítimas estão crianças, apontam informações apuradas pela EPTV, afiliada da TV Globo.
As circunstâncias do caso, contudo, não foram divulgadas.
De acordo com as informações apuradas, todas as seis vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu) com ferimentos graves. Elas, contudo, não corriam risco de morte.
Os carros envolvidos na colisão foram uma Volkswagen Parati e um Fiat Pálio. O caso agora deve ser investigado pela Polícia Civil.
Por g1 São Carlos e Araraquara – Foto: Gui Burger / De Olho São José do Rio Pardo