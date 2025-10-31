Polícia Civil participa de evento promovido pela OAB em Adamantina

Na manhã desta sexta (31), a Polícia Civil por meio da Excelentíssima Delegada de Polícia Dra Laíza Fernanda Rigatto participou de um café da manhã no auditório da Casa da Advocacia e Cidadania de Adamantina em atenção ao “Outubro Rosa”.

O público-alvo foram mulheres militantes de várias áreas Jurídicas e representando a Polícia Judiciária compareceu a Delegada de Polícia. No evento foi proferida pela Advogada e professora universitária Dra Maria Cristina Dias uma palestra explorando a temática do câncer de mama.

Também estavam presentes as presidentes da OAB e da comissão das mulheres advogadas de Adamantina. O encontro possibilitou grande interação com as profissionais da área jurídica fomentando o intercâmbio das instituições atuantes na defesa dos cidadãos.

