Parque Iguaçu e Fratel’os Sport organizam Torneio Regional Categorias de Base neste domingo

A Associação dos Moradores do Parque Iguaçu em parceria com o Projeto Social Fratelo’s Sport de Adamantina, organizam neste domingo (2), à partir das 8h00 no campo do Parque Iguaçu, o 1º Torneio Regional “Fabrício Xavier” de Futebol Médio de Categorias de Base.

A competição contará com participação de equipes de Adamantina, Lucélia, Osvaldo Cruz, Parapuã, Rinópolis, Araçatuba, Rancharia e Presidente Prudente.

As disputas serão nas categorias sub- 9, 11, 13 e 15 e os esportistas e familiares estão convidados para acompanhar os bons jogos que devem acontecer.

Segundo os organizadores no local haverá completo serviço de bar.

-Na foto, o experiente Luis Henrique “Babidi” que foi escolhido para comandar a arbitragem no

sub -9 e 11

Por: Jair Kbça – Foto Cedida Instagram

.