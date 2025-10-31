Base da Polícia Rodoviária de Adamantina passará por demolição e ganhará novo prédio





O Governo do Estado de São Paulo anunciou, por meio da instalação de uma placa informativa, a demolição da atual Base da Polícia Militar Rodoviária de Adamantina e a construção de um novo prédio para a corporação.

O projeto será executado no trecho da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), entre os quilômetros 590+000 e 591+000, no mesmo local onde está o prédio atual, construído há várias décadas.

Segundo as informações do painel instalado, a obra terá investimento total de R$ 1.350.000,00 e será realizada sob a supervisão da ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), com execução da Eixo SP, concessionária responsável pela administração da rodovia.



O objetivo do projeto é a demolição e reconstrução do PMRV (Posto de Monitoramento Rodoviário e Veicular), com a finalidade de modernizar as instalações e garantir melhores condições de trabalho e segurança para os policiais e usuários da rodovia.

Embora a placa indique o início das obras para agosto deste ano, não há sinais visíveis de movimentação no local até o momento. O prazo previsto para conclusão é de 15 meses após o início dos trabalhos.

BASE DE DRACENA

Em 2024, o Governo do Estado declarou o terreno do antigo posto da Polícia Rodoviária de Dracena como de interesse público, após 13 anos de sua desativação.



Já em julho deste ano, o comandante do Policiamento Rodoviário do Estado de São Paulo, coronel Hugo Araújo Santos, esteve na sede da 2ª Companhia do 2º Batalhão, em Presidente Prudente, onde, em coletiva de imprensa, anunciou a construção de uma nova base da corporação em Dracena, também em parceria com a Eixo SP.

Na ocasião, a concessionária informou que a obra, orçada em R$ 1,7 milhão, teria início previsto para outubro deste ano, com prazo de 10 meses para conclusão. No entanto, até o momento, não há sinais de obras no local. (Por: Redação – Foto: Diego Fernandes / Adamantina NET)

