Câmara de Adamantina homenageia Escola Helen Keller por projeto literário

A Câmara Municipal de Adamantina aprovou a Moção nº 039/2025, de autoria do vereador Prof. Daniel Fabri, assinada pelos demais vereadores, que concede congratulações e aplausos à Escola Estadual Helen Keller pelo lançamento do livro “Vozes Jovens: Histórias do Cotidiano”, reunindo textos produzidos por alunos da 1ª série do Ensino Médio.

O projeto, idealizado pelo professor Everton dos Santos, incentivou os estudantes a escrever sobre o cotidiano, resultando em uma coletânea que valoriza a escrita, a leitura e o protagonismo juvenil.



O lançamento contou com a presença de autoridades, familiares e comunidade escolar, em um evento marcado por apresentações culturais e celebração da educação.

A moção reconhece também o trabalho da diretora Eunice Ramos da Cruz Oliveira, do ex-diretor Paulo Alves de Araújo, e de toda a equipe escolar, destacando a importância da iniciativa para a valorização da cultura e da juventude adamantinense.

Por: Adamantina NET – Fotos: Diego Fernandes / TV Folha Regional

