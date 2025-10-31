FAI Adamantina Futsal fica no empate com a Uniara/Araraquara no Ginásio Paulo Camargo

Pequeno número de esportistas adamantinenses foram prestigiar e incentivar na noite desta quinta-feira (30) no Ginásio de Esportes Paulo Camargo o time da FAI Adamantina. Em quadra o time da FAI Adamantina Futsal enfrentou o Uniara/ Fundesport/ Araraquara pelo jogo de ida das oitavas de finais da 2° fase da Liga Paulista de Futsal e ficou no empate em 3 a 3.

O time adamantinense bem postado em quadra saiu na frente na 1ª etapa ao vencer por 3 a 1, o seu adversário. Já na segunda etapa o time do Uniara veio modificada fez uma reação e descontou em cobranças de penalidade fazendo 3 a 2. Não demorou muito o adversário logo em seguida conseguiu o gol de empate e depois segurou resultado em 3 a 3, até o final da partida, mesmo os anfitriões, os adamantinenses tentando a vitória a todo custo.

Os gols adamantinenses foram marcados através dos jogadores Léo, Colato e Gabriel.

DOMINGO (2) EM ARARAQUARA

As duas equipes voltam e se enfrentar no jogo de volta no domingo (2) às 16h00 em Araraquara, qualquer que seja o vencedor passará para as quartas de finais da Liga Paulista de Futsal.

Por: Jair Kbça – Foto: Rita Nery

.