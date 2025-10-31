Close Menu
Cidades

Adamantina receberá 500 mil reais em emenda voluntária para a saúde

AdamantinaNETPor 01 Leitura mínima
Adamantina foi contemplada com 500 mil reais destinados pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio de emenda voluntária do deputado estadual Léo Siqueira (NOVO).

O repasse do recurso foi anunciado ontem (30), durante evento no Palácio dos Bandeirantes que contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, o secretário da saúde, Eleuses Paiva.

O prefeito José Carlos Martins Tiveron e o secretário de gabinete, Wilson Alcantara, estiveram representando o município.

Conforme a Agência SP, os recursos destinados à área da saúde serão repassados aos Fundos Municipais para custeio e investimento nos serviços municipais de saúde, visando ampliar e fortalecer o atendimento à população.

O aporte financeiro tem origem em transferências voluntárias de parlamentares estaduais e indicações governamentais.

Jornalista Natacha Dominato
.
Share.