Adamantina receberá 500 mil reais em emenda voluntária para a saúde

O repasse do recurso foi anunciado ontem (30), durante evento no Palácio dos Bandeirantes que contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, o secretário da saúde, Eleuses Paiva.

O prefeito José Carlos Martins Tiveron e o secretário de gabinete, Wilson Alcantara, estiveram representando o município.

Conforme a Agência SP, os recursos destinados à área da saúde serão repassados aos Fundos Municipais para custeio e investimento nos serviços municipais de saúde, visando ampliar e fortalecer o atendimento à população.

O aporte financeiro tem origem em transferências voluntárias de parlamentares estaduais e indicações governamentais.