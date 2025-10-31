Energisa investe mais de R$ 7,8 milhões na ampliação da subestação de Adamantina

A Energisa Sul-Sudeste está investindo fortemente em infraestrutura para garantir mais qualidade e estabilidade no fornecimento de energia elétrica em Adamantina. A concessionária iniciou as obras de ampliação da subestação que atende o município, com um investimento que ultrapassa R$ 7,8 milhões e previsão de conclusão até dezembro de 2025.

Segundo a empresa, o projeto faz parte do plano de modernização e expansão do sistema elétrico da região, e tem como principal objetivo assegurar maior confiabilidade no fornecimento de energia, acompanhando o crescimento urbano e industrial do município.

De acordo com o gerente de Construção e Manutenção da Energisa Sul-Sudeste, Alessandro Gomes Martins, a ampliação contempla a substituição do transformador principal, que terá sua potência aumentada de 20 MVA para 30 MVA (mega-volt-amperes) — um acréscimo de 50% na capacidade atual. Com isso, cerca de 19 mil clientes serão beneficiados diretamente.

“Essa obra é de extrema importância para os clientes da localidade, incluindo residências, indústrias, comércio e o poder público. Com o aumento da capacidade da subestação, estamos garantindo uma oferta de energia segura e permanente, acompanhando o crescimento da nossa região”, destacou o gerente.

Além do aumento da capacidade, o projeto também inclui a instalação de equipamentos modernos e automatizados, com tecnologia de ponta que permite o controle remoto das operações. Isso significa que diversas manobras poderão ser realizadas à distância, sem a necessidade de deslocamento de equipes técnicas.

“Isso traz mais segurança operacional e robustez ao sistema elétrico”, completou.

A Energisa reforça que o investimento em Adamantina faz parte de um conjunto de ações voltadas à modernização da rede elétrica e ao fortalecimento da infraestrutura energética regional, garantindo mais eficiência, estabilidade e qualidade no atendimento aos consumidores.

Quando concluída, a obra consolidará a subestação de Adamantina como uma das mais modernas da região, pronta para atender à crescente demanda de energia do município e contribuir com o desenvolvimento econômico e social local.

