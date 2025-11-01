Polícia Civil prende dupla por tentativa de fraude bancária em Adamantina

A Polícia Civil de Adamantina, por meio das Delegacias DIG\DISE, prendeu em flagrante na tarde desta sexta-feira (31), um casal (38 e 32 anos) suspeito de tentar abrir contas bancárias utilizando documentos falsos em diferentes cidades da região.

A ação teve início após o recebimento de notícia que suspeitos estariam tentando abrir contas utilizando dados de terceiros em agências bancárias da região.

De posse das informações, a equipe de policiais civis localizou a dupla quando se preparava para deixar a cidade de Adamantina em um veículo de cor vermelha. Ambos foram abordados e conduzidos à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Adamantina, onde permaneceram presos pelos crimes de uso de documento falso e tentativa de estelionato.

Por: Polícia Civik